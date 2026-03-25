У Сибіру спалах хвороб худоби: можливий ящур – USDA

У Росії ветеринарні служби реагують на спалах захворювань великої рогатої худоби в Сибіру, що призвело до введення обмежень і заборон, йдеться у звіті Міністерства сільського господарства США (USDA).

Згідно з документом, у низці регіонів Сибіру та центральної частини Росії запроваджено обмеження, зокрема розширено список територій, з яких заборонено експорт тваринницької продукції.

У звіті зазначається, що російські ветеринарні органи вживають заходів для стримування поширення хвороб, включно з масовим знищенням худоби та обмеженням переміщення тварин.

Водночас ситуація викликає занепокоєння щодо можливого впливу на торгівлю худобою та продукцією тваринництва, а також ефективності протиепізоотичних заходів.

Хоча влада пояснює ситуацію пастерельозом або сказом, «місцеві джерела, а також торговельні контакти вказують на те, що масштаби вжитих заходів можуть свідчити про непідтверджений спалах ящуру», йдеться у звіті USDA.

Окрім забою худоби, в регіонах Сибіру запроваджуються жорсткі карантинні заходи, включно з кордонами та забороною на пересування. Це нетипово для пастерельозу, з яким зазвичай борються карантином і медикаментами, зазначає Міністерство сільського господарства США.