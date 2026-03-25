Федоров провів закриту зустріч із військовими: що відомо

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що провів закриту зустріч із штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.

За його словами, під час зустрічі обговорили реальну ситуацію на фронті та визначили проблемні питання. Серед них — тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, ускладнена логістика під постійними атаками дронів, дефіцит особового складу, якість підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами та технікою, моральний стан і зв’язок на передовій.

Також учасники зустрічі протестували рішення, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, йдеться про зміни в процесі мобілізації та питання СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців щодо термінів служби та грошового забезпечення.

Реклама

Реклама

Федоров зазначив, що планується підготувати пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію.

Він додав, що за завданням Президента Україна разом із військовими працює над тим, щоб масштабувати втрати російських військ і посилити позиції на фронті.