На Закарпатті заарештували чоловіка за допомогу окупантам зі Starlink

У Закарпатській області взяли під варту 21-річного чоловіка, якого підозрюють у сприянні окупантам. За даними слідства, він реєстрував термінали Starlink, що могли використовуватися російськими військами.

На Закарпатті за клопотанням прокурора суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 21-річного чоловіка, повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний за винагороду реєстрував і верифікував термінали супутникового зв’язку Starlink, які згодом мали використовуватися російськими окупаційними військами.

Як встановили правоохоронці, чоловік погодився на пропозицію швидкого заробітку, отриману в одному з месенджерів. За умовами він мав офіційно реєструвати термінали на себе, а також на знайомих і родичів.

Отримавши технічні дані від так званого куратора, він зареєстрував кілька терміналів у системі, сприяючи їх внесенню до так званого «білого списку» Starlink. До протиправної діяльності підозрюваний залучив кількох близьких людей, зокрема свою вагітну цивільну дружину.

Правоохоронці затримали його того ж дня. Під час обшуків вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші докази.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми.