Росіяни вдарили по лікарні на Харківщині: є постраждалі

Російські війська завдали ударів по лікувальному закладу в Куп’янському районі Харківської області. Внаслідок атаки виникла пожежа та постраждали цивільні.

Російські окупанти завдали серії ударів по лікарні у селищі Шевченкове Куп’янського району, повідомили в Головному управлінні ДПСУ в Харківській області.

Окупанти атакували лікарню в Шевченковому: троє постраждалих

За наявною інформацією, обстріл стався опівдні. Унаслідок ударів будівля зазнала часткових руйнувань, також виникла пожежа площею близько 50 квадратних метрів.

Реклама

Реклама

Попередньо відомо про трьох постраждалих цивільних.

На місці події працювали рятувальники, медики ДСНС та офіцер-рятувальник громади, які допомагали людям в умовах загрози повторних ударів.