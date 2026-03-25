Зеленський призначив нових керівників контррозвідки СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив нових очільників двох департаментів Служби безпеки України, йдеться у відповідних указах на сайті глави держави.
Згідно з указом №269/2026, начальником Департаменту контррозвідки СБУ призначено Сергія Гуньковського.
Цей підрозділ займається нейтралізацією диверсій і тероризму на об’єктах інфраструктури, а також виявленням осіб, які співпрацюють із країною-агресором.
Водночас указом №270/2026 начальником Департаменту військової контррозвідки СБУ призначено Віктора Зайця.
Підрозділ військової контррозвідки, зокрема, займається виявленням агентів, які працюють на Росію та передають інформацію, що стосується оборони України.