Двоє військових із Харківщини звільнилися зі служби через фіктивну інвалідність дружин: що їм загрожує

Працівники ДБР викрили на Харківщині двох сержантів, які звільнилися зі служби на підставі підроблених документів про інвалідність дружин. Також військові отримали грошове забезпечення.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, двоє сержантів із різних військових частин подали рапорти на звільнення, посилаючись на необхідність догляду за дружинами.

“Вони надали підроблені документи, у яких зазначалося, що їхні дружини нібито мають другу групу інвалідності та потребують постійного догляду. На підставі цих довідок військовослужбовців звільнили зі служби”, – розповіли в ДБР.

Під час звільнення кожен із військових також отримав близько 100 тис. грн грошового забезпечення.

Ексвійськовим оголошено про підозру у шахрайстві та ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 409 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Як зазначили в ДБР, підозрювані вже добровільно відшкодували державі незаконно отримані кошти.