        Готували вбивство Стерненка: СБУ ліквідувала кілера ГРУ та затримала агентурну групу РФ

        Сергій Бордовський
        24 Березня 2026 14:50
        СБУ ліквідувала кілера російської воєнної розвідки та затримала його спільників, які готували резонансні вбивства в Україні. Понад 10 учасників агентурно-бойової групи взято під варту, їм загрожує довічне ув’язнення.

        За повідомленням СБУ, військова контррозвідка, Головне слідче управління, спецпризначенці ЦСО «А» та співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях зірвали спробу РФ здійснити серію замовних убивств в Україні. Операцію координував перший заступник голови СБУ Олександр Поклад.

        У результаті спецоперації нейтралізовано агентурно-бойову групу ГРУ РФ та ліквідовано кілера, який під час затримання чинив збройний опір. Понад 10 інших учасників осередку затримано.

        Слідство встановило, що фігуранти готували вбивства відомих осіб у різних регіонах України. Серед потенційних жертв — радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.

        Зловмисники відстежували адреси та маршрути пересування військових і публічних осіб, після чого передавали ці дані керівнику групи — завербованому ГРУ судовому експерту з Полтави. Він узагальнював інформацію і передавав її російській спецслужбі.

        Далі окупанти передавали дані агенту-ліквідатору, який мав виготовляти саморобні вибухові пристрої та закладати їх під авто або біля помешкань жертв. У разі невдалого підриву йому наказували розстрілювати потерпілих.

        Під час обшуків у підозрюваних вилучено зброю, боєприпаси, техніку та камери відеоспостереження з доказами співпраці з російськими спецслужбами.

        Затриманим повідомлено про підозру за низкою статей, зокрема за державну зраду, колабораційну діяльність, підготовку теракту та незаконне поводження зі зброєю. Вони перебувають під вартою без права застави.


