        З Польщі до України екстрадували підозрюваного у подвійному вбивстві та зґвалтуванні семирічної дитини

        Галина Шподарева
        24 Березня 2026 10:51
        Підозрюваний у подвійному вбивстві та зґвалтуванні семирічної дитини / Фото: Офіс генпрокурора
        Польські правоохоронці екстрадували до України чоловіка, якого підозрюють у вбивстві жінки, а також зґвалтуванні та вбивстві її семирічної доньки в окупованому Херсоні.

        Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

        Злочин стався у липні 2022 року. За даними слідства, 41-річний чоловік убив свою колишню дружину та її дитину, а судово-медична експертиза встановила, що дівчинка перед смертю стала жертвою зґвалтування. Після цього підозрюваний виїхав через непідконтрольні Україні території та переховувався за кордоном.

        У березні 2025 року зловмиснику заочно повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук. У Польщі його затримали, а 19 березня 2026 року екстрадували до України.

        Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку інкримінують умисне вбивство двох осіб і зґвалтування малолітньої дитини, за що йому загрожує довічне позбавлення волі.


