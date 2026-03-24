Наркотики під виглядом сувенірів: у Києві та інших містах працює мережа “кофішопів”, — розслідування

Журналісти дослідили діяльності мережі магазинів U-420, яка працює у Києві та інших містах України та продає продукцію під виглядом сувенірів. Під час дослідження придбані зразки передали на експертизу, яка виявила у них психотропну речовину.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Мережа U420 стала відомою завдяки численним рекламним роликам в соцмережах, зокрема із залученням відомих блогерів із багатотисячною аудиторією. Серед них — актор Тарас Цимбалюк, Анна Алхім та інші. Магазини активно рекламуються зокрема через флаєри, а продукція продається у відкритому доступі, зокрема й молоді. При цьому формально товари маркуються як сувенірні, не призначені для вживання.

Реклама

Реклама

Мережа так званих “кофішопів” у Києві розрослася приблизно до трьох десятків магазинів, також точки відкрилися у Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі. Магазини позиціонують себе як “кофішопи” для поціновувачів продукції на основі легалізованого канабісу та продають “сувеніри”, зокрема у вигляді саморобних цигарок і сумішей.

Журналісти отримали повідомлення про те, що під виглядом сувенірів можуть продаватися вироби з психотропними речовинами, після чого почали спостереження за магазинами та провели контрольні закупки. Зразки передали спочатку до приватної лабораторії, а потім до експертів-криміналістів МВС.

У результаті дослідження в одному зі зразків виявили речовину, яка належить до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Цю речовину додали до переліку заборонених Кабміном 5 лютого.

Також у розслідуванні зазначається, що окремі магазини оформлені на різних ФОПів, що ускладнює притягнення до відповідальності всієї мережі в разі виявлення порушень.