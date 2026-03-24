У Сумах затримали ексначмеда ВСП, який намагався отримати понад 2 млн грн за вигадану травму

У Сумах викрили колишнього начальника медичної служби Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку, який намагався незаконно отримати понад 2 млн грн за вигадану травму.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, чоловік подав до медико-соціальної експертної комісії підроблену довідку про нібито отримання травми під час виконання службових обов’язків. Він стверджував, що під час транспортування військовослужбовця до лікарні послизнувся, впав і травмував спину. На підставі цих документів чоловік отримав понад 670 тисяч гривень.

Слідство встановило, що жодного травмування не було. Надалі підозрюваний намагався через суд отримати ще понад 1,3 мільйона гривень, однак розгляд справи наразі призупинено.

Колишньому посадовцю інкримінують використання підроблених документів, шахрайство та замах на заволодіння коштами в особливо великих розмірах. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо відшкодування збитків державі та перевіряється можлива причетність інших осіб.