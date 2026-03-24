        У Дніпрі через атаку РФ спалахнула багатоповерхівка: є поранені

        Галина Шподарева
        24 Березня 2026 11:32
        Пошкоджений внаслідок російської атаки будинок 24 березня / Фото: ДніпроОВА
        24 березня у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Внаслідок влучання російського БпЛА у багатоповерховий житловий будинок виникли пожежі, є поранені.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Станом на 10:58 відомо про трьох поранених внаслідок російської атаки. Медики надають постраждалим допомогу.

        “Двоє людей, постраждалих у Дніпрі, госпіталізовані у важкому стані. Це жінка 67 років і чоловік 74 років. У них осколкові поранення, рвані рани, черепно-мозкові травми”, — йдеться в повідомленні.

        У багатоповерховому будинку пошкоджено стіни, балкони, вікна та технічний поверх.

        Пожежі виникли на двох верхніх поверхах. На місці працюють рятувальники та інші оперативні служби.

        Наслідки удару російського БпЛА по Дніпру 24 березня / Фото: ДніпроОВА

