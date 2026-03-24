У Дніпрі через атаку РФ спалахнула багатоповерхівка: є поранені

24 березня у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Внаслідок влучання російського БпЛА у багатоповерховий житловий будинок виникли пожежі, є поранені.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Станом на 10:58 відомо про трьох поранених внаслідок російської атаки. Медики надають постраждалим допомогу.

Реклама

Реклама

“Двоє людей, постраждалих у Дніпрі, госпіталізовані у важкому стані. Це жінка 67 років і чоловік 74 років. У них осколкові поранення, рвані рани, черепно-мозкові травми”, — йдеться в повідомленні.

У багатоповерховому будинку пошкоджено стіни, балкони, вікна та технічний поверх.

Пожежі виникли на двох верхніх поверхах. На місці працюють рятувальники та інші оперативні служби.