В Україні потеплішає до +16°, на півдні — до +19°

У вівторок, 24 березня, в Україні очікується мінлива хмарність і переважно суха погода. Лише на південному сході країни місцями можливий невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер буде північно-східний, у західних областях — північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, на півдні — 1–6° тепла. Вдень повітря прогріється до 11–16° тепла, на Закарпатті та Одещині — до 19°.

У Карпатах вночі очікується 0–5° морозу, вдень — 4–9° тепла.

У Київській області та столиці прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура по області вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 11–16° тепла. У Києві вночі очікується 0–2° тепла, вдень — 12–14° тепла.