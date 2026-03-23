РФ перебільшує успіхи на фронті і розширює інфраструктуру БпЛА — Іващенко

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові дані розвідки щодо дій Росії, зокрема її співпраці з Іраном та планів розширення використання безпілотників.

Як зазначив глава держави у соцмережах після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка, Україна має неспростовні дані про передачу Росією розвідувальної інформації іранському режиму. За його словами, для цього РФ використовує власні можливості радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних, отриманих у взаємодії з партнерами на Близькому Сході.

Крім того, ГУР у регулярному режимі надає оцінку ситуації на фронті та інформацію про внутрішні процеси в Росії. Зеленський зазначив, що російське командування намагається перебільшувати свої досягнення на полі бою і використовувати такі дані в переговорному процесі.

Також, за його словами, Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Білорусі.

“Будемо реагувати відповідно”, – заявив Зеленський.

Президент доручив керівнику ГУР поінформувати міжнародних партнерів і медіа про ті розвіддані, які можуть бути оприлюднені.