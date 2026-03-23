Зеленський попередив про використання Білорусі для атак дронів і анонсував відповідь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує використовувати територію Білорусі для атак проти України та планує розгортати там нову інфраструктуру управління безпілотниками.

Як повідомив глава держави у зверненні, раніше на території Білорусі вже встановлювали спеціальне обладнання для підтримки атак дронів типу «Шахед» по Києву та північних регіонах України. За його словами, українські сили знищили відповідні антени.

Зеленський зазначив, що за даними розвідки Росія планує і надалі використовувати Білорусь, а також тимчасово окуповані території України для будівництва наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії. Він підкреслив, що Україна реагуватиме на ці дії, і «відповіді будуть відчутними».

Окрім цього, президент повідомив про доповідь СБУ щодо далекобійних ударів по російській нафтовій інфраструктурі, подякувавши військовим за точність. За його словами, Росія не повинна отримувати додаткові ресурси для ведення війни.

Також, за словами Зеленського, українські спецслужби продовжують протидію агентурним мережам. Зокрема, було ліквідовано мережі впливу, які діяли через релігійні спільноти, та попереджено підготовку замахів на території України.

Крім того, президент обговорив із міністром оборони Михайлом Федоровим пріоритети на найближчий час, зокрема нарощування виробництва дронів і вдосконалення управління особовим складом для посилення позицій на фронті.