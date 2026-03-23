        Події

        Спроби прориву на півночі Харківщини зірвано – “Гарт”

        Віктор Алєксєєв
        23 Березня 2026 16:49
        Російські війська після невдалих наступальних дій у січні та лютому поновили активні штурми на Південно-Слобожанському напрямку. Метою противника залишається прорив державного кордону на півночі Харківської області.

        Як повідомляє бригада «Гарт», ворог підтягнув резерви і минулого тижня активізував штурмові дії у смузі оборони підрозділу. Водночас українські прикордонники продовжують ефективно відбивати атаки, часто знищуючи штурмові групи ще на етапі їх висування.

        Зазначається, що розвідувально-ударні групи безпілотників виявляють цілі та оперативно їх ліквідовують. За минулий тиждень було знищено 66 окупантів, ще 51 отримав поранення.

        Реклама
        Реклама

        У бригаді наголосили, що прориву противника на цій ділянці не допущено.


        Реклама
        Реклама

