Спроби прориву на півночі Харківщини зірвано – “Гарт”

Російські війська після невдалих наступальних дій у січні та лютому поновили активні штурми на Південно-Слобожанському напрямку. Метою противника залишається прорив державного кордону на півночі Харківської області.

Як повідомляє бригада «Гарт», ворог підтягнув резерви і минулого тижня активізував штурмові дії у смузі оборони підрозділу. Водночас українські прикордонники продовжують ефективно відбивати атаки, часто знищуючи штурмові групи ще на етапі їх висування.

Зазначається, що розвідувально-ударні групи безпілотників виявляють цілі та оперативно їх ліквідовують. За минулий тиждень було знищено 66 окупантів, ще 51 отримав поранення.

Реклама

Реклама

У бригаді наголосили, що прориву противника на цій ділянці не допущено.