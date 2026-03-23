У В’єтнамі ускладнили отримання Mastercard для росіян

У В’єтнамі місцеві банки фактично припинили видачу банківських карт Mastercard для росіян за спрощеною схемою, яка раніше використовувалася для обходу санкцій.

Як повідомляється, один із популярних серед туристів банк Bidv Nha Trang суттєво посилив вимоги до клієнтів. Якщо раніше для отримання картки було достатньо туристичної візи на 30 днів, то тепер необхідна віза щонайменше на пів року.

Отримати таку візу можливо лише після відкриття бізнесу у В’єтнамі, що є складним, тривалим і витратним процесом, який зазвичай потребує допомоги консультантів.

Попри нові обмеження, відділення банків залишаються заповненими росіянами, які сподіваються оформити картки за старими правилами. Водночас навіть ті, хто подавав заявки раніше, отримують відмови під час видачі готових карток.