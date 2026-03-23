Зеленський обговорив із президентом Мозамбіку постачання газу в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу, під час якої сторони обговорили можливості постачання газу в Україну та співпрацю у сфері безпеки.

Як повідомив Зеленський у соцмережах, Україна зацікавлена в додаткових поставках енергоресурсів, тоді як Мозамбік прагне використати український досвід і технології для посилення внутрішньої безпеки та захисту громадян від терору.

Також сторони обговорили потенційну співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки. За словами президента, команди обох країн домовилися продовжити спільну роботу над відповідними напрямами.

