        Зеленський обговорив із президентом Мозамбіку постачання газу в Україну

        Віктор Алєксєєв
        23 Березня 2026 15:10
        Володимир Зеленський під час розмови з Даніелем Шапу / Фото Офіс Президента
        Володимир Зеленський під час розмови з Даніелем Шапу / Фото Офіс Президента

        Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу, під час якої сторони обговорили можливості постачання газу в Україну та співпрацю у сфері безпеки.

        Як повідомив Зеленський у соцмережах, Україна зацікавлена в додаткових поставках енергоресурсів, тоді як Мозамбік прагне використати український досвід і технології для посилення внутрішньої безпеки та захисту громадян від терору.

        Також сторони обговорили потенційну співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки. За словами президента, команди обох країн домовилися продовжити спільну роботу над відповідними напрямами.

