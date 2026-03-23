Уряд змінив правила виплат ВПО і посилив підтримку дітей

Уряд України ухвалив рішення про розширення підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема продовжив строк виплат і змінив умови їх надання. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну допомогу на проживання ще на пів року довше.

Також посилено підтримку дітей із числа ВПО. Незалежно від доходу родини виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року за умови подання заяви до 1 травня 2026 року.

Окрім цього, оновлено підхід до перегляду виплат для непрацездатних переселенців, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу. У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму вони зможуть повторно подати документи.

У разі подання заяви до 1 травня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року, а якщо звернутися пізніше — з місяця подання заяви.