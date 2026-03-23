Німецька Quantum Systems поставить Україні тисячі перехоплювачів і інвестує у виробництво

Німецька компанія Quantum Systems уклала контракт на постачання 15 тисяч дронів-перехоплювачів для Національної гвардії України та інвестувала в українського виробника безпілотників WIY Drones. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що дрони-перехоплювачі стали критично важливим елементом протиповітряної оборони України у протидії російським ударним безпілотникам. У межах цього контракту Quantum Systems має забезпечити поставку 15 тисяч таких систем для потреб Сил оборони.

Компанія також інвестувала в українського виробника WIY Drones, який спеціалізується на розробці та виробництві перехоплювачів, розвідувальних і ударних БпЛА, а також наземних станцій управління. Виробництво дронів STRILA, призначених для перехоплення швидких і маневрених повітряних цілей, планують масштабувати спільними зусиллями.

На першому етапі виробництво STRILA розширюватимуть в Україні для задоволення нагальних потреб, а в майбутньому не виключається експорт надлишкової продукції.

Співгенеральний директор Quantum Systems Свен Крук зазначив, що українські інженери створили одні з найефективніших у світі технологій боротьби з дронами, а компанія допомагає масштабувати ці рішення для захисту українського неба.