Військовий літак зазнав аварії в Колумбії: на борту могли бути понад 120 осіб

У Колумбії вранці 23 березня зазнав аварії військово-транспортний літак C-130 Hercules у районі Пуерто-Легісамо (департамент Путумайо). За попередніми даними, на борту перебували щонайменше 120 військовослужбовців.

Як повідомляє El Tiempo, літак зазнав аварії під час спроби злету з військової бази. Попередньо на борту перебували три взводи солдатів. Офіційної інформації про загиблих наразі немає.

Водночас відомо про щонайменше 67 поранених військових, яких евакуйовують до лікарні María Angelines у Пуерто-Легісамо. На місці події працюють підрозділи поліції та рятувальники, триває евакуація постраждалих.

Реклама

Реклама

Міністр оборони Колумбії Педро Санчес заявив, що активовано всі протоколи реагування, а також розпочато розслідування причин аварії. Він назвав подію «глибоко болісною для країни» та висловив співчуття родинам постраждалих.

Літак виконував маршрут Катам — Пуерто-Легісамо — Пуерто-Асіс. Через масштаб аварії частину поранених можуть доправити до Військового госпіталю в Боготі, оскільки можливості місцевої лікарні обмежені.