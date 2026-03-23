Росія атакувала Дніпропетровщину майже 20 разів за день: є поранені

У Дніпропетровській області протягом дня російські війська здійснили близько 20 атак по п’яти районах, унаслідок чого поранення отримали чотири людини. Про це повідомили в ДСНС.

У Дніпрі та області внаслідок обстрілів поранено чотирьох людей / Фото ДСНС

У Дніпрі поранено 73-річного чоловіка. Внаслідок удару пошкоджено двоповерховий житловий будинок та виникла пожежа автомобіля.

На Нікопольщині, зокрема в Нікополі, Марганці та Покровській громаді, пошкоджено понад 10 будинків, господарські споруди, інфраструктуру та транспорт. Поранення отримали 56-річна жінка та 30-річний чоловік.

У Синельниківському районі, в Покровській громаді, поранено 66-річну жінку, також пошкоджено шість житлових будинків.

Крім того, рятувальники ліквідовували пожежі після ударів у П’ятихатках Кам’янського району та Троїцькій громаді Павлоградського району.