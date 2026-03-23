        Суспільство

        Суд у Ростові заочно засудив командуючого СБС “Мадяра” до 18 років — він відреагував

        Віктор Алєксєєв
        23 Березня 2026 20:35
        Роберт Бровді з побратимами. 2022 / Фото t.me/robert_magyar
        Суд у Ростові-на-Дону заочно засудив командуючого Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді до 18 років позбавлення волі. Сам військовий опублікував розширений коментар щодо цього рішення.

        У своєму дописі «Мадяр» назвав вирок «хвилиною хайпу» та заявив, що його визначили «цапом-відбувайлом». За його словами, російський суд додав ще 18 років до попередніх вироків — цього разу за звинуваченнями у «тероризмі» через удари по “наливайках” (паливно-енергетичних об’єктах) на території РФ.

        Він також згадав нічну атаку підрозділів СБС та інших сил глибинного ураження по нафтовому терміналу «Транснефть-Приморськ» у Ленінградській області, назвавши її «вишенькою на торті». Водночас додав, що, за повідомленнями ЗМІ, експорт нафти з порту Усть-Луга вже відновлено, хоча, за його словами, це може бути ненадовго, тоді як Приморськ «перекурить невизначений термін».

        Крім того, «Мадяр» повідомив, що 25 березня інший російський суд розглядатиме нові звинувачення — зокрема щодо «ліквідації воєнкорів та застосування дистанційного мінування», і припустив, що це може додати ще один значний термін ув’язнення.

        “Слідчому комітету ерефіі: посилання на онлайн-Підрахуйку завжди під кожним постом, його поточний трафік- 50 млн відвідувань щомісяця. Якось зберіть все до купи, стіко папірря витрачаєте.
        Поточний щодобовий темп «злочинів» проти хробаків, що приперлися до Неньки, у березні складає:
        1184 унікальних цілей щодоби
        329 хробаків щодоби у березні, поки 7500+ йобликів. Буде 10 000 чітко,- ще дооовгих вісім діб березня попереду”.


