Зеленський попередив про загрозу масованого удару

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та керівником «Нафтогазу» Сергієм Корецьким щодо ситуації з паливом у країні та закликав громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги через можливу загрозу з боку РФ.

Як повідомив глава держави у соцмережах, уряд, «Нафтогаз» та інші інституції мають тісно співпрацювати з учасниками паливного ринку для забезпечення стабільних поставок без перебоїв. Він також наголосив на необхідності чіткішого інформування суспільства про можливості державної підтримки.

Зеленський подякував міжнародним партнерам, які допомагають Україні долати складний період завдяки надійній співпраці у сфері постачання ресурсів.

Водночас президент попередив про можливу загрозу масованого удару з боку Росії. За його словами, відповідна інформація надійшла від розвідки, а необхідні розпорядження для протиповітряної оборони вже віддані.

Глава держави закликав громадян звертати увагу на сигнали повітряної тривоги та берегти себе.