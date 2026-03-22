Україна провела другий день переговорів у США: Зеленський розповів деталі

Українська переговорна група другий день проводить зустрічі у США з представниками президента Сполучених Штатів. За словами Володимира Зеленського, є сигнали щодо можливого продовження обмінів.

Про це президент повідомив після доповіді української делегації за підсумками переговорів в Америці.

Зеленський зазначив, що зустрічі тривали два дні — напередодні вдень і ввечері, а також сьогодні. Водночас увага американської сторони зараз зосереджена передусім на ситуації навколо Ірану.

Президент підкреслив, що попри це війну Росії проти України необхідно завершити, і така позиція має підтримку у світі. Він подякував американському суспільству за підтримку «нормального, достойного миру» для України.

Зеленський наголосив, що важливо не допустити винагороди для агресора та забезпечити надійні гарантії безпеки для України і Європи, щоб уникнути повторення війни в майбутньому.

Він також повідомив, що після повернення переговорної групи до України планується детальне обговорення результатів зустрічей, оскільки частину інформації наразі не можна обговорювати телефоном з міркувань безпеки.

За словами президента, є сигнали про можливість продовження обмінів, що могло б стати підтвердженням ефективності дипломатії.

Водночас Зеленський заявив, що, за наявною інформацією, президент Росії Володимир Путін не демонструє готовності завершувати війну.

Президент наголосив, що Україна разом із партнерами й надалі робитиме все можливе для завершення війни.