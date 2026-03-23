У Харкові водійка врізалася в автобус на зупинці

Сьогодні у Харкові близько 11:45 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автобуса. Аварія трапилася на вулиці Академіка Грищенка.

Як повідомляє поліція Харківської області, 42-річна жінка, керуючи автомобілем Subaru, виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила наїзд на припаркований автобус, який зупинився для висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту.

У Харкові сталася аварія за участю Subaru та автобуса / Фото Нацполіція

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала водійка легковика. Інформацію про подію внесено до Єдиного обліку відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3.

Реклама

Реклама

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.