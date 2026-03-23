        У Харкові водійка врізалася в автобус на зупинці

        Віктор Алєксєєв
        23 Березня 2026 16:30

        Сьогодні у Харкові близько 11:45 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автобуса. Аварія трапилася на вулиці Академіка Грищенка.

        Як повідомляє поліція Харківської області, 42-річна жінка, керуючи автомобілем Subaru, виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила наїзд на припаркований автобус, який зупинився для висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту.

        У Харкові сталася аварія за участю Subaru та автобуса / Фото Нацполіція

        Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала водійка легковика. Інформацію про подію внесено до Єдиного обліку відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3.

        Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.


