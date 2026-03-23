У Харкові водійка врізалася в автобус на зупинці

Сьогодні у Харкові близько 11:45 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автобуса. Аварія трапилася на вулиці Академіка Грищенка.
Як повідомляє поліція Харківської області, 42-річна жінка, керуючи автомобілем Subaru, виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила наїзд на припаркований автобус, який зупинився для висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту.
Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала водійка легковика. Інформацію про подію внесено до Єдиного обліку відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.