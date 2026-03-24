Одна людина загинула та п’ятеро постраждали внаслідок ударів по Запоріжжю

У ніч на 24 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Запоріжжя із застосуванням ракет і безпілотників. Внаслідок удару загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під час атаки зафіксовано влучання дрона у багатоквартирний будинок. У місті виникли пожежі та руйнування.

Унаслідок удару пошкоджені шість багатоквартирних і два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі та об’єкт промислової інфраструктури.

На місцях працюють екстрені служби, волонтери та комунальні служби. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.