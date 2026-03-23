“Динамо” може запропонувати Ярмоленку безстроковий контракт

Київське «Динамо» може запропонувати вінгеру Андрію Ярмоленку незвичний контракт без визначеного терміну дії. За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, футболіст гратиме доти, доки не досягне певної кількості забитих м’ячів.

Зокрема, йдеться про можливість виступів до 124-го або 125-го гола в чемпіонаті України. У такому разі завершення кар’єри залежатиме від моменту досягнення цього показника — якщо Ярмоленко заб’є необхідний м’яч у вересні, то завершить виступи тоді ж, якщо в жовтні — відповідно в жовтні.

Наразі на рахунку Ярмоленка 119 голів в УПЛ, і він уже наблизився до історичних лідерів — Сергія Реброва (123) та Максима Шацьких (124).

Реклама

Реклама

У поточному сезоні вінгер демонструє стабільну форму: 7 голів у 24 матчах. У «Динамо» розраховують, що досвідчений футболіст зможе переписати історію чемпіонату України ще до завершення кар’єри.