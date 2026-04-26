У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи на 4-поверховому будинку

Аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії офіційно завершено. Загинуло 6 людей та 23 постраждали внаслідок російського обстрілу, повідомляє ДСНС.
Удар частково зруйнував 4-поверховий житловий будинок. Психологами ДСНС надано допомогу 37 особам, з них 1 дитина.
У Дніпрі внаслідок масованої атаки РФ 25 квітня загинули 6 людей, ще 47 отримали поранення. Удари по місту тривали понад 20 годин.
Російські війська хвилями атакували місто ракетами та безпілотниками, завдаючи ударів по житлових кварталах.
Пошкоджено житлові будинки, зруйновано будівлі, вигоріли автомобілі. Частина мешканців втратила житло.