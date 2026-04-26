Сили оборони знешкодили 124 ворожих БПЛА з 144

У ніч на 26 квітня (з 18:00 25 квітня) противник атакував 144 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – “шахеди”.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях”, – йдеться у повідомленні.