Іронічна аварія в Польщі: поїзд “Зубр” збив трьох зубрів

У Польщі пасажирський поїзд «Зубр» врізався у трьох зубрів, які переходили залізничну колію. Унаслідок інциденту всі тварини загинули, серед пасажирів постраждалих немає.

Як повідомляє RFM24, аварія сталася у місцевості Кравщизни у Підляському воєводстві. Поїзд Intercity «Зубр», що прямував за маршрутом Білосток — Варшава, зіткнувся із зубрами на колії.

За словами представника пожежної служби в Гайнівці Даніеля Багровського, унаслідок зіткнення загинули три зубри. У поїзді перебували близько 50 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

Через інцидент залізничне сполучення на ділянці Варшава — Білосток було заблоковане на кілька годин.