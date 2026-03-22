        Іронічна аварія в Польщі: поїзд “Зубр” збив трьох зубрів

        Сергій Бордовський
        22 Березня 2026 11:53
        Ілюстративне фото: Pixabay
        У Польщі пасажирський поїзд «Зубр» врізався у трьох зубрів, які переходили залізничну колію. Унаслідок інциденту всі тварини загинули, серед пасажирів постраждалих немає.

        Як повідомляє RFM24, аварія сталася у місцевості Кравщизни у Підляському воєводстві. Поїзд Intercity «Зубр», що прямував за маршрутом Білосток — Варшава, зіткнувся із зубрами на колії.

        За словами представника пожежної служби в Гайнівці Даніеля Багровського, унаслідок зіткнення загинули три зубри. У поїзді перебували близько 50 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

        Через інцидент залізничне сполучення на ділянці Варшава — Білосток було заблоковане на кілька годин.


