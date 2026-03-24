Нічна масована атака РФ по Україні: є загиблі та поранені

У ніч із 23 на 24 березня російські військові здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Вибухи лунали в кількох областях, є загиблі та поранені.

Про рух ракет та ударних безпілотників повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Увечері 23 березня російські БпЛА масовано атакували Одещину. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, один з дронів влучив в автобусну зупинку в Одеському районі. Постраждали двоє людей: 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали також обʼєкти транспортної та енергетичної інфраструктури.

Уночі серію вибухів зафіксували у Запоріжжі, де внаслідок атаки сталася пожежа. За даними керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення. Пошкоджено шість багатоквартирних і два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі та об’єкт промислової інфраструктури.

У Полтаві вибухи пролунали близько 2:40 та повторно о 2:54. Внаслідок атаки у громаді виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки та готель. За даними керівника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення.

Також вранці вибухи пролунали на Івано-Франківщині. Дані щодо наслідків уточнюються.