Нічний удар по Кіровоградщині: спалахнули пожежі, постраждали двоє людей

У ніч на 23 березня російські війська завдали удару по Кіровоградській області. У Кропивницькому районі зафіксовано пожежі та руйнування, є постраждалі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

Внаслідок російської атаки у Кропивницькому районі на кількох локаціях виникли пожежі. Зафіксовано руйнування житлових і нежитлових будівель.

Травмовано двох людей — жінку 1962 року народження та чоловіка 1956 року народження.

На місцях обстрілів працювали підрозділи ДСНС. Станом на ранок усі осередки займання ліквідовано, постраждалим надається необхідна допомога.