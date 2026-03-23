        Нічний удар по Кіровоградщині: спалахнули пожежі, постраждали двоє людей

        Галина Шподарева
        23 Березня 2026 09:02
        На Кіровоградщині внаслідок нічного обстрілу спалахнули пожежі / Фото: ДСНС
        У ніч на 23 березня російські війська завдали удару по Кіровоградській області. У Кропивницькому районі зафіксовано пожежі та руйнування, є постраждалі.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

        Внаслідок російської атаки у Кропивницькому районі на кількох локаціях виникли пожежі. Зафіксовано руйнування житлових і нежитлових будівель.

        Травмовано двох людей — жінку 1962 року народження та чоловіка 1956 року народження.

        На місцях обстрілів працювали підрозділи ДСНС. Станом на ранок усі осередки займання ліквідовано, постраждалим надається необхідна допомога.

        Рятувальники Кіровоградщини на місцях обстрілів / Фото: ДСНС

