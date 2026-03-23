У Москві через блокування інтернету перестали працювати частина громадських туалетів

У Москві через блокування інтернету частково припинили роботу громадські туалети, які працюють через систему безготівкової оплати. Проблеми виникли через перебої зі зв’язком із серверами.

Як повідомляє видання «Подъём» із посиланням на компанію «ОРК», яка обслуговує такі об’єкти, наразі тривають спроби внести їх до так званого «білого списку», щоб забезпечити стабільну роботу.

У компанії зазначили, що оплата працює з перебоями, оскільки залежить від інтернет-з’єднання. Хоча на модулях передбачена можливість оплати готівкою, іноді через сильне «глушіння» зв’язку об’єкти не можуть обробити жодні платежі.

Реклама

Реклама

Також повідомляється, що проблеми торкнулися не всіх туалетів — із приблизно 30 об’єктів, які обслуговує компанія, не працює лише частина, переважно розташована в центральній частині міста.