Знищено склад Shahed і ЗРК “Тор”: Мадяр розкрив деталі нічних атак на військові об’єкти РФ

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили низку важливих військових і логістичних об’єктів РФ та на окупованих територіях. Зокрема, було знищено хаб Shahed, засоби ППО та інфраструктуру забезпечення росармії.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.

На Донеччині пілоти 9 батальйону “Кайрос” 414 бригади “Птахи Мадяра” знищили зенітний ракетний комплекс “Тор-М1”. Це вже 27-й засіб російської ППО, уражений у період з 1 по 23 березня.

Серед цілей, уражених протягом ночі, — хаб-склад БпЛА Shahed у Донецьку, серверна магістральних операторів телекомунікацій, де сходяться волоконно-оптичні лінії зв’язку, а також майстерня хімічних боєприпасів із хлорпікрином в Авдіївці. Крім того, знищено два склади матеріально-технічного забезпечення на тимчасово окупованій території Донецької області.

У районі Станиці Луганської було уражено потяг із паливно-мастильними матеріалами та окремі паливні резервуари.

Також пілоти 413 окремого підрозділу “Рейд” знищили радіолокаційну станцію “Небо-У” поблизу Брянська на території РФ. Це 28-й засіб ППО, уражений Силами безпілотних систем з 1 березня.

Крім того, у межах спільної операції з іншими силами глибинного ураження ЗСУ завдано ударів по нафтовому терміналу “Транснефть – порт Приморськ” у Ленінградській області та по НПЗ “Башнефть-Уфанефтехим” у Башкортостані.