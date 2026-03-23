Як енергоефективність впливає на витрати бізнесу

Для промислових підприємств, логістичних центрів, інфраструктурних об’єктів та громад електроенергія – це не допоміжна стаття витрат, а один із ключових елементів собівартості. У періоди тарифної турбулентності та пікових навантажень енергоспоживання безпосередньо впливає на маржинальність бізнесу.

Енергоефективність – це системна оптимізація споживання ресурсів без втрати продуктивності. Іншими словами: менше кВт·год на одиницю продукції – більше прибутку на кожну виробничу зміну.

Для підприємств, що працюють у сегменті АЕС, ТЕС, ТЕЦ або важкої промисловості, питання енергоефективності – це ще й питання надійності, безперервності процесів і керованості витрат.

Основні способи зниження витрат на електроенергію

Енергоаудит та енергомоніторинг

Перший крок – не економія, а вимірювання.

Без точних даних про:

пікові навантаження,

структуру споживання,

втрати в мережах,

неефективні вузли,



– неможливо сформувати реальну стратегію оптимізації інфраструктури.

Системи енергомоніторингу дозволяють:

відстежувати споживання в реальному часі,

аналізувати профілі навантаження,

виявляти «енергетичні аномалії».



Модернізація освітлення

Освітлення – одна з найбільш очевидних точок економії.

Перехід на LED-системи з інтелектуальним керуванням:

знижує споживання електроенергії на 50–70%,

зменшує витрати на обслуговування,

подовжує ресурс експлуатації до 50 000+ годин.



Для виробничих підприємств це означає:

менше простоїв,

стабільну світлотехнічну якість,

кращу безпеку праці.



Оптимізація електромереж та розподілу навантаження

Втрати в кабельних лініях, трансформаторах і розподільчих пристроях часто недооцінюються.

Технічні заходи:

модернізація трансформаторних підстанцій,

компенсація реактивної потужності,

балансування фаз,

впровадження частотних перетворювачів для електродвигунів.



Особливо це актуально для підприємств, що працюють з високопотужним обладнанням у сегменті теплової та атомної генерації, де кожен відсоток втрат масштабується у мільйони гривень на рік.

Автоматизація виробничих процесів

Автоматизація – це не лише про керування, а й про прогнозування та запобігання енергетичним втратам.

Системи контролю та управління (АСУ ТП) і програмно-технічні комплекси (ПТК) різного типу

Впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами, які:

забезпечують безперервний моніторинг параметрів;

реалізують алгоритми захисту й блокування;

мінімізують людський фактор.



Такі рішення критично важливі для об’єктів АЕС, ТЕС, ТЕЦ та промислових виробництв, де зупинка процесу означає фінансові втрати або ризики безпеки.

Комплексні технічні рішення для підприємств

Системний підхід включає:

інтелектуальні системи освітлення для промислових об’єктів;

комплектні трансформаторні підстанції нового покоління;

шафи керування та розподільчі пристрої;

засоби аналізу фізичних процесів;

системи компенсації реактивної потужності;

інтегровані рішення для енергетичних об’єктів (АЕС, ТЕС, ТЕЦ).



Ключовий принцип – інфраструктура має бути керованою та масштабовною. Лише тоді енергоефективність стає не разовим заходом, а довгостроковою стратегією.

Економічний ефект у цифрах

За даними дослідження видання mind.ua, промислові підприємства здатні скоротити 10–20% енергоспоживання завдяки впровадженню відносно простих і малозатратних заходів з енергоефективності, що не потребують масштабної модернізації виробництва.

У межах ініціативи «Консультування підприємств щодо енергоефективності», що реалізувалась Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за підтримки уряду Німеччини у партнерстві з Міністерством економіки України та Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, було проведено енергоаудити більш ніж на 60 українських підприємствах. Аудити здійснювалися відповідно до стандарту ISO 50002 (тип 2), що передбачає детальний аналіз енергоспоживання та технічних процесів.

За результатами роботи сформовано понад 350 рекомендацій із підвищення енергоефективності. Важливо, що близько третини з них були маловитратними заходами з інвестиціями до 60 тис. грн і терміном окупності до двох років.

Якщо ж за результатами аудиту провести ще й комплексну модернізацію, то можна отримати:

10–15% – економії за рахунок енергомоніторингу та оптимізації режимів;

20–40% – економії на електродвигунах із частотними перетворювачами;

50–70% – зменшення витрат на освітлення;

5–10% – скорочення втрат у мережах після модернізації розподільчої інфраструктури.



Перші кроки до економії

Енергоефективність – це не витрати на модернізацію. Це інвестиція в керованість бізнесу. І чим раніше бізнес переходить від реакції на тариф до стратегічного управління енергією, тим стабільнішим стає його фінансовий результат.