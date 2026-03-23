На Харківщині військовий налагодив виробництво психотропів на мільйони: вирок суду

Суд визнав винним військовослужбовця Нацгвардії, який облаштував нарколабораторію на Харківщині, та призначив йому дев’ять років позбавлення волі.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Правоохоронці викрили лабораторію ще на етапі запуску, що дозволило не допустити потрапляння продукції на “чорний ринок”.

Реклама

Реклама

За даними слідства, нацгвардієць вирішив налагодити незаконне виготовлення психотропної речовини та залучив до цього цивільного знайомого. Вони придбали в інтернеті інструкції, креслення, переглядали навчальні відео, після чого замовили необхідне обладнання та прекурсори.

Лабораторію облаштували у віддаленому населеному пункті за понад 120 кілометрів від Харкова. Після запуску виробництва зловмисники виготовили пробну партію речовини, яку планували реалізовувати через інтернет.

Експертиза встановила, що на той момент було виготовлено майже 7 кілограмів психотропної речовини, орієнтовна вартість якої на «чорному ринку» могла перевищувати 2 млн гривень. Таким чином вдалося запобігти розповсюдженню близько 1,5 тисячі доз.

Під час обшуків вилучено спеціальне обладнання, прекурсори, готову продукцію, а також майже пів кілограма канабісу.

Суд визнав нацгвардійця винним у:

незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 307 КК України);

незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 311 КК України);

незаконному виготовленні та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин або їх аналогів з метою виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 313 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі.