Генштаб підтвердив удар по нафтовому терміналу у Приморську у Ленінградській області РФ

Сили оборони України уразили нафтовий термінал “Транснефть – порт Приморськ” у Ленінградській області РФ, на об’єкті зафіксовано пожежу. Також під удар потрапив нафтопереробний завод “Башнефть-Уфанефтехим” в Уфі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У Приморську уражено резервуарний парк і нафтоналивну інфраструктуру, що підтверджується пожежею на території об’єкта. Через цей порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти.

Реклама

Реклама

Крім того, уражено НПЗ “Башнефть-Уфанефтехим” у Башкортостані, де також виникла пожежа. Потужність підприємства з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік, воно забезпечує постачання пального для російських збройних сил.

Завод розташований приблизно за 1400 км від державного кордону України. Обидва об’єкти використовуються для переробки, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів для потреб російської армії.

Масштаби завданих збитків уточнюються.