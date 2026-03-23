        РФ атакувала Україну 251 БпЛА: більшість дронів знешкоджено

        Галина Шподарева
        23 Березня 2026 08:22
        Російський БпЛА "шахед" / Скриншот
        Російський БпЛА "шахед" / Скриншот

        У ніч на 23 березня російські війська здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням 251 ударного БпЛА різних типів, з яких близько 150 були ідентифіковані як “шахеди”. Сили оборони України знищили або подавили 234 безпілотники, однак зафіксовано влучання на 11 локаціях.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 22 березня противник атакував Україну 251 ударним БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ТОТ АР Крим.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 234 російських безпілотників.

        Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.


