        Мерц обговорив із Трампом ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні

        Сергій Бордовський
        22 Березня 2026 18:03
        Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / Фото: Reuters
        Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорив ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні. Сторони домовилися підтримувати подальший контакт.

        Про це Мерц повідомив у соцмережі X.

        «Сьогодні вдень я обговорив із президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Ірані, Ізраїлі та в Україні. Ми домовилися залишатися в тісному контакті. Наш обмін думками незабаром буде продовжений», — написав він.

        Реклама
        Реклама

        Заява пролунала на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та триваючої війни в Україні.


        Реклама
        Реклама

