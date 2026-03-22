Мерц обговорив із Трампом ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорив ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні. Сторони домовилися підтримувати подальший контакт.

Про це Мерц повідомив у соцмережі X.

«Сьогодні вдень я обговорив із президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Ірані, Ізраїлі та в Україні. Ми домовилися залишатися в тісному контакті. Наш обмін думками незабаром буде продовжений», — написав він.

Заява пролунала на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та триваючої війни в Україні.