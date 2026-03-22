У Нікополі FPV-дрон влучив у цивільне авто: загинули двоє людей

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак загинули двоє людей. Протягом дня ворог понад 30 разів атакував три райони області дронами та артилерією.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, найбільше постраждала Нікопольщина — під обстріли потрапили Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

У Нікополі FPV-дрон влучив у легковий автомобіль. За даними ДСНС, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Реклама

Реклама

Унаслідок атак пошкоджені кілька підприємств і приватний будинок, загорілася автівка.

Також у Новопокровській громаді Дніпровського району сталася пожежа вантажівки, а в Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджено житловий будинок.

У самому Кривому Розі зафіксовані пошкодження інфраструктурних об’єктів. Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Ворог продовжує обстріли регіону, використовуючи безпілотники та артилерію.