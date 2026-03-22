Біткоїн впав нижче $69 тисяч на тлі загострення війни з Іраном

Біткоїн опустився нижче позначки $69 тисяч на тлі загострення війни між США, Ізраїлем та Іраном. Падіння торкнулося і інших криптовалют, які втратили ще більше у ціні.

Як повідомляє Bloomberg, найбільша криптовалюта подешевшала до приблизно $68 150 — це найнижчий рівень із початку березня. За день вона втратила до 3,3%.

Інші цифрові активи демонстрували ще сильніше падіння: Ethereum втрачав майже 5% і опускався до $2050, також знижувалися Solana, XRP та Cardano.

З початку війни наприкінці лютого біткоїн уже втратив близько 20%. Це поставило під сумнів популярну тезу про криптовалюти як «тиху гавань» у періоди криз.

Аналітики зазначають, що на ринок впливають і ширші фактори — загальне падіння ризикових активів, зростання цін на енергоносії та подорожчання майнінгу.

«Останнє зростання частково було пов’язане зі ставками на законодавчі зміни, але зараз це стає менш імовірним, оскільки увага Вашингтона зосереджена на війні», — зазначив стратег Academy Securities Пітер Тчір.

Крипторинок, який працює цілодобово, також відображає загальні настрої інвесторів: на його тлі вже видно зростання цін на нафту та падіння ф’ючерсів на фондові індекси.

Заяви президента США Дональда Трампа про можливі удари по енергетичній інфраструктурі Ірану, а також погрози Тегерана у відповідь посилили напруження та вплинули на фінансові ринки.

Поточне падіння криптовалют відбувається на фоні більш тривалого спаду: ще на початку жовтня біткоїн перевищував $120 тисяч, однак відтоді ринок так і не зміг відновити стійке зростання.