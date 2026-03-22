РФ активізувала наступи, але втратила понад 8 тисяч військових за тиждень — Зеленський

Російські війська активізували спроби наступу на фронті, однак за тиждень втратили понад 8 тисяч убитими та важкопораненими. Українські сили продовжують знищувати підрозділи противника та готують нові операції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

За його словами, росіяни намагаються скористатися сприятливішими погодними умовами для активізації наступальних дій, однак це призводить лише до зростання їхніх втрат.

Також, за даними України, російське командування виявило невідповідності між реальним розташуванням своїх підрозділів і офіційними звітами. Частину командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за недостовірну інформацію.

На Донеччині ситуація суттєво не змінилася, тоді як на Харківщині та в прикордонних громадах Сумської області фіксуються спроби противника просунутися від кордону. Українські сили ведуть знищення цих підрозділів.

Окремо Зеленський відзначив активні дії українських штурмових і десантних підрозділів на Олександрівському напрямку.

Президент також повідомив про результативність ударів по тилових цілях противника та погодив проведення нових операцій.