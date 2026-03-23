Атака БпЛА на порт у Ленінградській області РФ: вирує пожежа, персонал евакуювали

У ніч на 23 березня порт у Приморську Ленінградської області РФ зазнав атаки БпЛА. Пошкоджено резервуар із паливом і виникла пожежа. Персонал об’єкта евакуювали.

Про інцидент повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко. За його словами, у порту було пошкоджено резервуар із паливом, після чого сталося загоряння, на місці тривають роботи з ліквідації наслідків. Також він зазначив, що відбиття атаки триваю.

За словами Дрозденка, протягом менш ніж доби в Ленінградській області було збито понад 60 безпілотників. Один із них під час падіння пошкодив опору лінії електропередач у районі селища Єрмілово Виборзького району.

Атакований порт є одним із найбільших експортних нафтових терміналів РФ на Балтиці, оператором якого є “Транснефть”. Потужність його трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.

Як пише Telegram-канал Exilenova+, згідно зі супутниковими знімками, палає також термінал перевалки світлих нафтопродуктів. Йдеться не лише про нафтову інфраструктуру, а й про термінали перевалки світлих нафтопродуктів – бензину, дизелю та авіапального.

За даними міноборони РФ, протягом ночі знищено 249 українських БпЛА над територією Бєлгородської, Брянської, Владимирської, Калузької, Курської, Ленінградської, Новгородської, Псковської, Смоленської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону та над акваторією Азовського моря.