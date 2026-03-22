В Україну повернеться похолодання та дощі наприкінці тижня — прогноз

В Україні новий тиждень, 23–29 березня, розпочнеться зі стабільної та сонячної погоди, однак ближче до вихідних очікується погіршення — дощі, посилення вітру та похолодання на заході країни. Найвищі температури збережуться у південних та східних областях.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, на початку тижня погоду визначатиме антициклон, який забезпечить малохмарні умови без істотних опадів. У понеділок, 23 березня, по всій Україні буде сухо, вночі температура опускатиметься до -3…+2 °С, вдень підвищиться до +8…+13 °С.

У вівторок і середу, 24–25 березня, в окремих регіонах — переважно на півдні, у центрі та Карпатах — можливі невеликі дощі, проте на більшій частині території збережеться відносно стабільна погода. Температура вдень коливатиметься в межах +9…+15 °С.

У четвер, 26 березня, дощі очікуються у західних областях і на крайньому сході. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується. Температура підвищиться до +12…+17 °С, але на заході буде прохолодніше — до +5…+10 °С.

У п’ятницю, 27 березня, дощі охоплять захід України, у Карпатах можливий мокрий сніг. Водночас у більшості областей температура вдень становитиме +12…+18 °С, тоді як на заході — лише +2…+7 °С.

У вихідні, 28–29 березня, по всій території країни очікується нестійка погода під впливом циклону. Пройдуть дощі, місцями значні, а в західних регіонах можливий мокрий сніг. Також посилиться вітер.

Температура в суботу вдень становитиме +10…+15 °С, на заході — до +5…+10 °С. У неділю похолодання посилиться: на заході +2…+7 °С, тоді як на Лівобережжі та в Криму збережеться тепліша погода — до +9…+14 °С.

Таким чином, тиждень принесе українцям контрастну погоду — від сонячних і теплих днів до дощів, вітру та локального похолодання наприкінці березня.