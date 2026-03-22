Чому Іран не здається: аналіз ситуації у війні зі США та Ізраїлем

Іран не демонструє готовності до поступок навіть попри значні втрати у війні зі США та Ізраїлем, яка триває вже четвертий тиждень. Ключовим фактором залишається контроль над Ормузькою протокою, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок енергоносіїв.

Як повідомляє The Washington Post, Тегеран відмовляється від дипломатичних варіантів завершення конфлікту і натомість нарощує атаки, намагаючись підвищити економічний тиск на світ швидше, ніж США можуть його знизити військовими методами.

За словами дипломатів, Іран частково перекрив Ормузьку протоку, що вже спричинило коливання на енергетичних ринках. Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум — відкрити протоку протягом 48 годин, інакше пригрозив знищенням енергетичної інфраструктури країни.

Реклама

Реклама

Іран розглядає ситуацію як можливість зробити війну «надзвичайно дорогою» для своїх противників. У Тегерані вважають, що здатні витримати військовий тиск і водночас дестабілізувати глобальні ринки.

Водночас, за оцінками західних дипломатів, іранське керівництво має серйозні побоювання щодо довгострокових наслідків війни, зокрема руйнування інфраструктури та економічних втрат.

Попри це, Іран не відчуває достатнього тиску для початку переговорів. Економічні наслідки для США та Європи поки що оцінюються як помірні, хоча зростання цін на енергоносії вже викликає занепокоєння.

США, у свою чергу, посилюють військову присутність у регіоні, збільшуючи авіаудари та перекидаючи додаткові сили для контролю над Ормузькою протокою. Водночас Катар і Оман намагалися виступити посередниками для припинення вогню, однак Іран погоджується на переговори лише за умови припинення атак.

Тегеран також вимагає гарантій безпеки та компенсацій за збитки як умови для можливого припинення бойових дій.

За даними Пентагону, США та Ізраїль уже завдали ударів по понад 15 тисячах цілей в Ірані. Іран повідомляє про понад 1200 загиблих цивільних, включно з жертвами ударів по школах.

Війна вже поширилася на енергетичну інфраструктуру регіону: після атаки на газове родовище Південний Парс Іран завдав ударів по об’єктах у Катарі, Саудівській Аравії та Кувейті.

Експерти зазначають, що Іран робить ставку на ескалацію, намагаючись змусити США відступити через зростання економічних втрат.

Водночас ліквідація високопоставлених іранських чиновників, зокрема Алі Ларіджані, ще більше ускладнила перспективи переговорів.

Попри жорстку риторику керівництва, всередині Ірану зростає занепокоєння щодо можливих наслідків затяжної війни, яка може призвести до нових хвиль внутрішньої нестабільності.