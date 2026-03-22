Смертельний вибух у Херсоні: 85-річна жінка принесла додому боєприпас

У Херсоні внаслідок вибуху боєприпасу загинула 85-річна жінка. Вона принесла небезпечний предмет додому, де й стався вибух.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Шанько, спочатку стало відомо про загибель жінки внаслідок обстрілу центральної частини міста.

Згодом встановили, що смерть настала через вибух невстановленого боєприпасу, який потерпіла принесла додому.

За словами посадовця, територія, де проживала жінка, неодноразово обстрілювалася касетними боєприпасами.

У Херсонській ОВА закликали громадян не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і не переносити.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів слід негайно повідомляти рятувальні служби за номерами 101 або 102.