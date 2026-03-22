Іран заявив, що Ормузька протока відкрита, але не для всіх

Іран заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, однак обмеження діють для суден, пов’язаних із «ворогами» країни. Заява пролунала на тлі напруженості через конфлікт із США та Ізраїлем.

Як повідомляє Reuters, про це заявив представник Ірану в Міжнародній морській організації Алі Мусаві. За його словами, судна, не пов’язані з «ворогами» Ірану, можуть проходити протоку за умови координації безпеки з Тегераном.

Водночас загроза атак у межах війни між США, Ізраїлем та Іраном суттєво вплинула на судноплавство — багато кораблів уникають проходу через протоку.

Ормузька протока є ключовим маршрутом, через який проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого газу, тому ситуація викликає ризики для глобальних енергетичних ринків.

Мусаві також заявив, що Іран продовжить співпрацю з Міжнародною морською організацією для підвищення безпеки судноплавства та захисту моряків у Перській затоці.

За його словами, дипломатія залишається пріоритетом для Ірану, однак необхідною умовою є припинення агресії та відновлення довіри. Він також зазначив, що нинішня ситуація в Ормузькій протоці є наслідком ударів США та Ізраїлю по Ірану.