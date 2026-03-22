У Стамбулі вибух газу спричинив обвал двох будинків: фото наслідків

У Стамбулі в районі Фатіх стався вибух, ймовірно спричинений витоком газу, після чого обвалилися два будинки. Постраждалих госпіталізували, тривають рятувальні роботи.

Як повідомляє Anadolu Ajansı, вибух стався в кварталі Айвансарай на вулиці Ебе. Після інциденту обвалилися дві будівлі, зведені поруч одна з одною.

У районі Фатіх обвалилися два будинки після вибуху: під завалами були люди / Фото: Adem Kutucu/AA

На місце події прибули численні підрозділи поліції, рятувальників, медиків та служби з надзвичайних ситуацій. Розпочали пошуково-рятувальні роботи.

За попередніми даними, під завалами перебували дев’ятеро людей. Усіх їх витягли з-під уламків і доставили до лікарень. За словами губернатора Стамбула Давута Гюля, загрози для життя постраждалих наразі немає.

Водночас повідомляється, що ще двоє людей можуть залишатися під завалами, їх пошуки тривають.

Через вибух також зазнали пошкоджень сусідні будівлі.

Причини інциденту остаточно встановлять після розслідування, однак попередньо вважається, що вибух стався через природний газ.