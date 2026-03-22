        Суспільство

        ЗСУ уразили ЗРК “Бук” у Брянській області та низку цілей ворога

        Сергій Бордовський
        22 Березня 2026 13:59
        Українські військові знищили «Бук» у рф / Фото: Генштаб ЗСУ
        Українські військові знищили «Бук» у рф / Фото: Генштаб ЗСУ

        Сили оборони України завдали ударів по важливих об’єктах російських військ на території рф і тимчасово окупованих територіях. Зокрема, було уражено зенітний ракетний комплекс «Бук».

        Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, минулої доби українські підрозділи виявили та уразили ЗРК «Бук-М1» у районі населеного пункту Пєрвоє мая Брянської області рф. Зафіксовано пряме влучання, комплекс виведено з ладу.

        Також у районі Старопетриківки на тимчасово окупованій території Запорізької області завдано удару по району зосередження ще одного зенітного ракетного комплексу «Бук-М2». Результати уточнюються.

        Крім того, українські військові уразили логістичний хаб і район зосередження противника поблизу Великої Новосілки на тимчасово окупованій території Донецької області.

        У Генштабі також повідомили про удари по командно-спостережному пункту в районі Успенівки, пункту управління безпілотниками поблизу Рівнопілля, скупченням живої сили біля Бердянська та Гуляйполя, а також ще одному командному пункту ворога на території рф — біля Смородіно в Бєлгородській області.

        Втрати противника наразі уточнюються.


