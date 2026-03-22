У Куп’янському районі чоловік підірвався на вулиці, наступивши на невідомий предмет

У Харківській області чоловік загинув, підірвавшись на вибухонебезпечному предметі під час руху вулицею населеного пункту. Поліція задокументувала воєнний злочин.

Як повідомляє поліція Харківської області, трагедія сталася вранці 22 березня у селі Пристін Куп’янського району. До правоохоронців звернулася 57-річна жінка, яка повідомила про загибель свого 60-річного чоловіка.

За попередньою інформацією, чоловік рухався вулицею села та наступив на невідомий предмет, який вибухнув. Від отриманих травм він загинув на місці.

Правоохоронці закликають громадян бути максимально обережними та дотримуватися правил мінної безпеки. У деокупованих і прифронтових населених пунктах рекомендують пересуватися лише перевіреними маршрутами, не підходити до підозрілих предметів і не торкатися їх.

У разі виявлення небезпечних предметів слід негайно повідомляти рятувальні служби за номерами 101, 102 або 112.